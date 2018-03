Resnično obžalujem, da vseh pravočasnih in dobronamernih opozoril niste želeli slišati. Tudi sam sem zaprosil za sprejem v vašem kabinetu za razgovor na temo zdravstva pred dvema letoma in pol. Lahko rečem, da je bila najina razprava korektna, a očitno napačno razumljena. Kmalu ji je sledila vaša ponudba za moj odhod v tujino, stvari pa so šle na področju zdravstva dalje po ustaljeni in seveda zgrešeni poti – mimo prepotrebnega dialoga in argumentirane razprave, brez katere je bila zdravstvena reforma že vnaprej obsojena na neuspeh. Odgovornost za to je ob brezkompromisnem zagovarjanju slabega dela ministrice za zdravje izključno vaša in ne želim ugibati, ali je bilo to posledica vašega nepoznavanja področja zdravstva ali morda iz kakšnih drugačnih razlogov. Odgovor poznate zgolj in samo vi, jaz pa lahko mirne vesti povem, da ne zastopam »nekih drugih interesov«, kot ste trdili v oddaji Tarča.

Ko govorimo o Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je potrebno vedeti, da se s tem zakonom ureja poleg zdravstvenih zavarovanj tudi za vse državljane pomembne pravice do zdravstvenih storitev (košarico pravic), njihovo dostopnost, status in način upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS, način dogovarjanja med partnerji v zdravstvu, pravice iz naslova zdravstvenih nadomestil in še kaj. Se je pa razprava vrtela predvsem okrog predvidene ukinitve dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. V stranki Desus se zelo dobro zavedamo sedanjih pomanjkljivosti in predvsem nesolidarnosti pri plačevanju premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vendar pa je za ukinitev tega zavarovanja potrebno najprej najti odgovor na vprašanje, kako z njegovo ukinitvijo nadomestiti več sto milijonski izpad sredstev v finančno podhranjenem zdravstvenem sistemu. Vsekakor ključno vprašanje, kjer bi kot predsednik vlade enostavno morali zastaviti svojo avtoriteto, tako pa sta ministrica za zdravje in finančna ministrica s svojimi medsebojnimi prerekanji zapravili leto dni in na ta način pripeljali zakon do točke, ko njegov sprejem ni več mogoč.

Spoštovani dr Cerar, v kolikor bi imeli pravo voljo in željo po ukinitvi dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, bi to lahko storili v nekaj tednih, takoj po začetku dela vaše vlade in na najbolj preprost in pregleden način – z dvigom prispevne stopnje za zdravstvo, ki je v Sloveniji pod povprečjem držav EU. Pa tega niste storili – ne v začetku vašega mandata in ne pozneje! Zagotavljam vam, da bi takšen predlog soglasno podprla tako stranka Desus kot jaz osebno.

Naj vas spomnim tudi, da je prvi predlog za zdravstveno reformo ključnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ugledal luč sveta šele po naši izrecni zahtevi ob prvi interpelaciji ministrice Milojke Kolar Celarc. Takrat ste osebno zagotovili, da bo zakon pripravljen v z naše strani postavljenem roku in dve leti in pol po oblikovanju vaše vlade smo res dočakali prvi osnutek zakona. O njegovi vsebini in rešitvah do januarja lani nismo v koaliciji vedeli ničesar, saj je zakon nastajal za strogo zaprtimi vrati Ministrstva za zdravje. V začetku februarja 2017 je bil predlog zakona dan v javno obravnavo, kjer je doživel hude kritike in argumentirane pripombe s strani strokovne in ostale javnosti. Na nov predlog popravljenega zakona smo čakali vse do 21.12.2017, koalicijsko usklajevanje tega predloga pa smo imeli zgolj in samo enkrat. Zadnjo verzijo zakona, ki vsebuje nekaj sto strani in več sto členov smo prejeli natanko pred devetimi dnevi. Dr. Cerar, od kje vam torej podatek, da zakon v koaliciji dve leti usklajujemo oziroma celo onemogočamo njegov sprejem? Drži pa, da sta vaši ministrici za usklajevanje predloga zakona z vašo vednostjo zapravili skoraj leto dni!

Glede na vsa dejstva vas torej ob koncu pisma prosim, da za svoj neuspeh na področju zdravstva ne iščete odgovornosti ne pri koalicijskih partnerjih in ne pri meni osebno. Vsa odgovornost je namreč izključno in samo vaša!

Tomaž Gantar l.r.

Podpredsednik Desus

Predsednik Odbora DZ RS za zdravstvo