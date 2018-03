Miro Cerar je včeraj v oddaji Tarča na RTV Slovenija podvomil v sodbo vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o drugem tiru. Spomnil je, da je bil v postopku na vrhovnem sodišču zaslišan kot premier in poudaril, da je bil tam eno uro, manj kot tri ure zatem pa je vrhovno sodišče že sprejelo odločitev.

Natančneje je povedal, da mora kot politik spoštovati odločitev sodišča, kljub temu pa pričakuje, »da bodo ustrezne instance preverile navedbe Vilija Kovačiča, ki jih je javno izjavil, da je bil na pravni fakulteti mesec pred odločitvijo v stiku z gospodom Kerševanom, ki je bil poročevalec sodnik v tej zadevi, in je po tem pogovoru dobil dober občutek, da se bo zadeva iztekla pravilno. Verjamem, da imamo pravne instance – vrhovno sodišče, predsednika, sodni svet – ki bodo morale te zadeve raziskati.« Erik Kerševan je sicer v zadevi nastopal v vlogi sodnika poročevalca.

Florjančič presenečen in razočaran

Florjančič je ob tem povedal, da je Cerarjeve izjave »nedvomno mogoče razumeti kot dvom v neodvisno in nepristransko odločanje sodišča« v tej zadevi. »Menim, da lahko upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali tovrstnih izjav, ki ne glede na nadaljnja pojasnjevanja sodstva samega mečejo senco dvoma v pošteno, pravično in zakonito delo našega sodstva. Tovrstnih neupravičenih »ocen« dela sodstva je v javnosti vse več, in najmanj kar je mogoče pričakovati, je, da se vsaj drugi dve veji oblasti oziroma njuni predstavniki zavedajo pomena in daljnosežnosti njihovih besed,« je poudaril predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič.

Prepričan je, da v postopku »ni bilo nikakršnih neprimernih stikov«. »Medijem je bil posredovan celo posnetek javnega dogodka na Pravni fakulteti v Ljubljani v preteklem letu, iz katerega je razvidno edino medsebojno komuniciranje (vprašanje sodniku in korekten odgovor sodnika na vprašanje) med navedenim vrhovnim sodnikom in stranko v tem istem postopku. Ne bom posebej poudarjal, da sam kot predsednik Vrhovnega sodišča v tem primeru nisem zaznal nikakršnega neprimernega ravnanja vrhovnega sodnika, temveč nasprotno, njegovo pravilno in profesionalno držo,« je zapisal Florjančič o ravnanju Kerševana.