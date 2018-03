Švedi so upravičili vlogo favoritov na ekipni tekmi finala svetovnega pokala v alpskem smučanju in na domačem terenu v Areju prepričljivo ugnali tekmece. Bili so edina reprezentanca, ki je tekmovala v najmočnejši postavi. Švedske barve so branili Anna Swenn Larson, Frida Hansdotter, Andre Myhrer in Mattias Hargin, na poti do prvega mesta pa so bili v četrtfinalu boljši od Švice, v polfinalu od Nemčije in v finalu od Francije. Vselej s 3:1.

Druge reprezentance so svoje najmočnejše adute v izjemno nizkih temperaturah hranile za zadnji konec tedna finala. Med njimi tudi slovenska, saj na startu ni bilo najboljšega slovenskega smučarja v tej zimi Žana Kranjca. Slovenija je v prvem krogu gladko z 1:3 izgubila z Avstrijo. Edino točko je Sloveniji priborila Ana Bucik, ki je izkoristila napako hitrejše Katharine Liensberger. Meta Hrovat proti Katharini Gallhuber, Martin Čater proti Marku Schwarzu in Boštjan Kline proti Manuelu Fellerju niso imeli možnosti za morebitno presenečenje. Kline se ni uvrstil v finale svetovnega pokala, a je v teh dneh na Švedskem, kjer slovenska reprezentanca hitrih disciplin testira opremo.

Jutri bo v Areju tekmovalni dan, od katerega slovensko alpsko smučanje pričakuje največ. Žan Kranjec bo namreč tekmoval na veleslalomu (prva proga ob 9.45, druga ob 12.30), Ana Bucik, Maruša Ferk in Meta Hrovat pa v slalomu (prva proga ob 10.45, druga ob 13.30). Kranjec je na zadnjih dveh veleslalomih potrdil odlično pripravljenost, saj je bil na olimpijskih igrah četrti, v Kranjski Gori pa peti. Jutri bosta ženski veleslalom (prva proga ob 9.45, druga ob 12.30) z Ano Drev in Meto Hrovat in moški slalom (prva proga ob 10.45, druga ob 13.30) brez slovenskih tekmovalcev.