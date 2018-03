V letih mojega življenja sem bil priča neštetim reformam. Meni že presedajo. Od njih pa itak ni nobenega profita. Presedajo nam iz praktičnih razlogov, ker so nepotrebne, iz reforme v reformo se stanje slabša, zaplete in so popolnoma brez pozitivnega učinka. Očiten primer neuspešnih reform je v šolstvu. S tistim famoznim usmerjenim izobraževanjem so uničili izjemno dober šolski sistem. Kdor ga pozna, ve, o čem govorim. Sedaj pa se največ govori o zdravstveni reformi. Kakšna reforma neki? Marsikoga, ki ima opraviti z zdravstvom, bi bilo treba takoj zapreti. Narediti je treba red. Ne morejo zdravniki, nekatere osebno zelo spoštujem, delati na petih različnih delovnih mestih v bolnišnici, v zdravstvenih domovih in zdraviliških centrih po vsej državi. To preprosto ne gre in je popolnoma nesprejemljivo. Nenasitno hlastanje za denarjem je preseglo že vse meje zdravega razuma.

Za nenehnim klicanjem po reformah se skriva prevara stranke o nekem boljšem stanju in življenju po njej, ki pa potem sploh ne daje želenih rezultatov. Za vsem se skriva politikova nesposobnost obvladovanja trenutnega stanja, ki ji žal ni kos in se v obupu izgovarja, češ da ni reform. Desnica si želi korenitih reform, vse bi spremenili in obrnili na glavo, četudi je marsikaj dobro. Želijo si lustracijo, nekakšno kvaziočiščenje in želijo si drugo republiko. O, stokrat hvala za eno in tisočkrat hvala za ono drugo. Imejte jo kar sami. V svojih strankah raje reformirajte in lustrirajte kar same sebe.

Za božjo voljo, pustite nas državljane že enkrat na miru, pustite nam delati in normalno živeti in nam ne vsiljujte kar naprej nekih svojih sanj in reform. Najpomembnejše in najbolj potrebno pri vodenju države je spoštovanje ustave, zakonov, finančnega reda, poštenosti, vladavine modrosti, desetih božjih zapovedi in predvsem upoštevanje zdrave kmečke pameti. Tu je ključ do uspeha. Delo, disciplina in red. Te vrednote dajejo rezultate, ne pa reforme, reforme in samo reforme ter lustracije in druge kolobocije.

Nova Slovenija je pred štirimi leti zamudila izjemno priložnost, ker ni sprejela ponudbe za vstop v vlado Mira Cerarja. Imeli so nešteto izgovorov. V resnici pa si sploh niso upali prevzeti velike odgovornosti. Lažje je delati v senci SDS in moledovati za reforme. Lahko bi z dejanji pokazali državljanom, kaj zmorejo in kaj znajo. Priložnosti niso hoteli izkoristiti, za to je sedaj govorjenje o reformah milo rečeno neresno in populistično. NSi in predvsem SDS sedaj pred volitvami obljubljata nižje davke. Kakšen balzam za uho. Lepe in poceni obljube.

Razumljivo, da se bomo v času pred volitvami od vseh strank naužili velikih besed in praznih obljub. Štela bodo samo in izključno dejanja. Nekateri predsedniki strank se že vidijo v vlogi mandatarja. Verjamem, da bo vse skupaj še zelo zanimivo. Prav neverjetno je, kako se nekateri posamezniki visoko cenijo.

Srečko Križanec, Štore