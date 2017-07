»Lahko to ponovite?« jo je po poročanju ameriških medijev prosil zaposleni v centru za prejem nujnih klicev. 45-letnica mu je pojasnila, da se je 1,6 metra dolga kača ovila okoli njenega telesa in jo ugriznila za nos. »Povsod je kri!« je kričala ženska.

Reševalci so jo našli ležati na dovozu pred hišo, okoli njenega vratu pa je bila ovita boa. »Nikakor ni popustila prijema,« je za lokalni časnik Chronicle-Telegram pojasnil načelnik gasilcev Tim Card in nadaljeval: »Da so jo spravili z obraza ženske, so morali kači odrezati glavo.«

Boe svoje žrtve sicer ubijejo tako, da se okoli njihovih teles ovijejo tako močno, da preprečijo dotok kisika in krvi do vitalnih organov. Ženska naj bi sicer doma imela kar enajst kač, boo, ki jo je skušala ubiti, pa je domov pripeljala v sredo.