Klavora se je v kvalifikacijah izkazal z najboljšo sestavo, z oceno 14,166 je osvojil prvo mesto. Drugi je bil Japonec Kazuma Kaya z oceno 14,100, tretji pa Gruzijec Konstantin Kuzovkov (14,033).

V finale na preskoku sta se uvrstili Teja Belak in Tjaša Kysselef. Prva je bila z oceno 13,400 tretja, druga z oceno 13,399 četrta. Najboljša je bila uzbekistanska veteranka Oksana Čusovitina (14,399).

Mesto med prvo osmerico in finalni nastop na dvovišinski bradlji si je pritelovadila še Lucija Hribar, z oceno 12,533 je bila četrta. Prva je bila Kitajka Jiaqi Lyu (14,633).

Nastop na bradlji se je ponesrečil Alenu Dimicu, ki je po padcu z oceno 11,300 končal na 22. mestu. Na vrhu je končal Turek Ferhat Arican (14,900).

V petek je še drugi del kvalifikacij, in sicer na gredi in parterju za telovadke in konju z ročaji, drogu in preskoku za telovadce. V soboto in nedeljo bodo finali po orodjih.