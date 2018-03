Poleg tekme v Torontu so bile dodatne minute potrebne tudi v Edmontonu, kjer so se zmage s 4:3 veselili igralci San Joseja, in v New Yorku, v katerem so domači Rangers z istim izidom ugnali Pittsburgh. Anaheim je bil s 3:0 boljši od Vancouvra.

Najučinkovitejši posameznik sredinih tekem je bil napadalec Toronta James van Riemsdyk, zabeležil je »hat trick«, njegovi goli pa kmalu ne bi pomagali, saj so bili gostitelji na robu poraza, z golom 16 sekund pred koncem rednega dela jih je rešil Patrick Marleau. Van Riemsdyk nato pri kazenskih strelih ni bil natančen, zato pa je bil uspešnejši Tyler Bozak, kar je bilo dovolj za zgodovinsko, 11. zaporedno domačo zmago Toronta, ki se je z 89. točko utrdil na tretjem mestu vzhodne konference.

Oddaljil se je od Pittsburgha, ki je v New Yorku pri rangerjih osvojil le točko. Tekmo je s svojim drugim golom na tekmi v tretji minuti podaljška odločil Šved Mika Zibanejad, ki je pred tem, tri minute in 17 sekund pred koncem rednega dela, poskrbel tudi za podaljšek. Za domače je bilo to prva zmaga proti ekipi, ki zaseda mesta med osmimi najboljšimi v konferenci, po enem mesecu. Veliko zaslug za to ima tudi Chris Kreider, ki je prvič v karieri, - odigral je 370. tekmo -, v statistiko vpisal štiri točke, golu je dodal še tri podaje.

Podoben dosežek kot v New Yorku Zibanejadu je v Edmontonu uspel Čehu Tomašu Hertlu, ki je za San Jose najprej zadel v rednem delu, nato pa odločil podaljšek. Tudi ta tekma pa je dala še enega junaka, to je bil Logan Couture, podajalec pri odločilnem golu, ki se je pred tem tudi sam vpisal v strelce, prispeval pa še eno podajo.

V Las Vegasu so gledalci res lahko uživali. Videli so namreč odlično tekmo, žalostil jih je le rezultat, hudiči so namreč dobro napolnili mrežo njihovih ljubljencev, od osmih golov je dva dosegel Blake Coleman. A tudi domači so imeli svoje priložnosti, toda ob živce jih je spravljal vratar Keith Kinkaid, na koncu je zbral kar 39 obramb.

Zmaga Anaheima proti Vancouvru ni razveselila Anžeta Kopitarja in njegovih kraljev, saj sta zdaj ekipi izenačeni na osmem mestu zahodne konference, Los Angeles je pred Ducks le zaradi tekme manj. Anaheim je z zmago prekinil serijo treh zaporednih porazov, najbolj zaslužna za to sta bila dvakratni strelec Brandon Montour in vratar John Gibson, ki je ubranil 32 strelov.