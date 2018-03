Ameriške regulatorje naj bi zanimala tudi počasnost pri uresničevanju ukrepov, ki jih Novi KBM že od leta 2014 nalaga Banka Slovenije. Po neuradnih informacijah je slovenska centralna banka že decembra lani njenemu lastniku Apollu začasno prepovedala nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Ker lastniki Nove KBM ameriškega regulatorja niso obveščali o ukrepih slovenskega regulatorja na področju preprečevanja pranja denarja, naj bi FinCEN začel zbiranje informacij.

Siol poroča, da so predstavniki FinCEN že obiskali Slovenijo, kjer so opravili več razgovorov, vendar pa informacij o tem ne dajejo. »FinCEN me ni zaslišal. Po mojem vedenju ni zaslišal niti preostalih članov nadzornega sveta,« pa je dejal predsednik nadzornega sveta Nove KBM Andrej Fatur, ki ga je na ta položaj imenoval Apollo. "Po mojem vedenju Banka Slovenije Novi KBM ni izrekla ukrepa prepovedi prevzemanja drugih bank,« je dodal Fatur.

Italijanski poslovni časnik Il Sole 24 ore je lani poročal, da naj bi Italijani Novo KBM uporabili za pranje denarja iz nezakonitih poslov. V njenih poslovalnicah v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici naj bi sumljive posle opravljali italijanski državljani, ki so odpirali račune v slovenskih bankah in nanje dobivali visoke prilive iz Italije ter nato dvigovali gotovino.