Banka Slovenije je novembra in decembra 2014 opravila pregled Nove KBM na področju preprečevanja pranja denarja in pri tem ugotovila številne kršitve, je pojasnil inšpektor pri Banki Slovenije Žarko Gorenjc, ki je zadolžen za področje preprečevanja pranja denarja.

Presenetila ga je predvsem veliko število primerov t. i. italijanske tipologije, ko so Italijani odpirali račune v slovenskih bankah in nanje dobivali visoke prilive iz Italije ter nato dvigovali gotovino. Banka je po ugotovljenih nepravilnostih v nekaterih primerih zapirala domnevno sporne račune in zaostrila pogoje poslovanja. Vendar pa je imela pred tem, kot je izpostavil inšpektor, Nova KBM »slab sistem za preprečevanje pranja denarja in je v tem primeru zatajila«.

Banka Slovenije je v Novi KBM leta 2014 ugotovila sistemske pomanjkljivosti, med drugim ni bil ustrezen sistem notranjih kontrol. V ponovnem pregledu so ugotovili, da so se določene pomanjkljivosti odpravile, težave pa so ostale pri sistemu notranjih kontrol. »Stopnjevali smo naše ukrepe, banki smo naložili dodatne ukrepe,« je dejal Gorenjc, ki je sicer prepričan, da je sistem nadzora nad bankami v Sloveniji dober.