Nepoklicni župan Šentruperta Rupert Gole je imel nedavno v svojem arhitekturnem studiu Esplanada v Slovenski vasi neprijeten obisk. Na podlagi prijave, češ da poslovno-stanovanjski objekt nima vseh potrebnih dovoljenj, da lahko v njem posluje tudi podjetje, ga je obiskal inšpektor za gradbeništvo. Izkazalo se je, da prijava le ni povsem iz trte izvita. Inšpektor je ugotovil, da za objekt ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Zato je zavezancu Esplanada inženiring in projektiranje d. o. o. 21. februarja izdal odločbo o prepovedi uporabe poslovnega objekta, so nam pojasnili na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, pod katerega sodi tudi gradbena inšpekcija.

Priznava, da mu eno dovoljenje manjka Gole, ki v Esplanadi opravlja funkcijo direktorja, priznava, da bi moral poleg dveh gradbenih dovoljenj za hišo in nadstrešnico pridobiti še dovoljenje za spremembo namembnosti, česar pa ni storil. Dodaja, da se na inšpektorjevo odločbo ne bo pritožil, bo pa na upravno enoto podal vlogo za pridobitev potrebnega dokumenta. Kot pojasnjuje, je bila hiša na naslovu Slovenska vas 8 zgrajena v 80. letih kot stanovanjska hiša na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. »Hišo smo kupili in jo prenovili oziroma dokončali v obstoječih gabaritih. Za nadstrešnice, ki smo jih postavili na novo ob hiši, smo pridobili novo gradbeno dovoljenje,« pripoveduje Gole. V pritličju hiše živi z družino in na tem naslovu so tudi uradno prijavljeni, v nadstropju in mansardi pa so prostori za arhitekturni biro, v katerem trenutno dela osem ljudi. Biro je prva leta deloval v sosednji stavbi, ker pa so prostori kmalu postali pretesni, je Gole leta 2014 biro preselil na sedanjo lokacijo. »Gledano strogo skozi določila zakona bi morali takoj, ko se spremeni dejavnost v določenem delu objekta, za tisti del objekta pridobiti gradbeno dovoljenje zaradi spremembe dejavnosti. Ker pa naša dejavnost ni povezana s kakšnimi proizvodnimi procesi, ampak so naša delovna mesta zgolj mize z računalniki, je takšna vloga relativno enostavna in bi jo seveda lahko že zdavnaj oddali,« priznava Gole.