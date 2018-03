Najkrajši smuk v zgodovini ženskih tekem svetovnega pokala je dobila Američanka Lindsey Vonn, ki je dosegla tretjo zaporedno smukaško zmago, skupno pa že 82., s katero se je na finalu v Areju približala najuspešnejšemu alpskemu smučarju vseh časov Ingemarju Stenmarku. Kljub mejnikom Lindsey Vonn ni osvojila devetega malega kristalnega globusa, ki je šel prvič v roke Italijanki Sofii Goggia. Italijanka, danes druga, je bila v tej sezoni že olimpijska smukaška prvakinja, v skupnem smukaškem seštevku pa je Lindsey Vonn prehitela za tri točke. Na smuku, ki je zaradi vremenskih nevšečnosti trajal zgolj dobrih 55 sekund, tekma pa je trajala 37 minut, je bila tretja Američanka Alice McKennis.

»Kot otrok sem sanjala o tem, da bom nekoč osvojila mali smukaški globus. Težko se je bilo po naporni sezoni zbrati za zadnji nastop, saj sem že precej utrujena. Lindsey je v tej sezoni veliko zmagovala, jaz pa sem pridno zbirala točke,« se je veselila Sofia Goggia, po Isolde Kostner druga Italijanka s smukaškim globusom.

Pri moških je Beat Feut na zadnjem smuku sezone ugnal Aksla Lunda Svindala za prvi smukaški globus, kar mu je uspelo kot osmemu Švicarju. Najboljša smukača sezone sta morala priznati premoč Avstrijcema. Nekdanji olimpijski smukaški prvak in aktualni superveleslalomski Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr sta bila na zadnjem smuku sezone najbolje pripravljena. Edini slovenski predstavnik Martin Čater je bil na finalu, ki je trajal 12 minut dlje od ženske tekme, dvajseti. »Aksel je pritiskal name vso sezono in počaščen sem, da sem v skupnem seštevku ugnal takšnega šampiona, kot je Norvežan. Za mano je vrhunska sezona, ki sem jo kronal z dvema olimpijskima kolajnama in smukaškim globusom. Sanjsko,« meni Beat Feut.

Jutri bosta na finalu v Areju zadnja superveleslaloma sezone, in sicer se bodo ženske pomerile ob 10.30, moški pa opoldne. Slovensko alpsko smučanje ne bo imelo svojega predstavnika, saj se nihče v razvrstitvi discipline ni uvrstil med najboljših 25, nihče ni bil mladinski svetovni prvak, ali zbral 500 točk svetovnega pokala, ki omogočajo start na vsaki tekmi finala.