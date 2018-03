Medtem ko odvetnica SDS Zlata Kojić po naroku ni želela dajati izjav, je toženi poslanec, od torka predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije dejal, da je žalostno, ker se počuti kot nekakšen kriminalec le zato, ker je izstopil iz največje opozicijske stranke. Še posebej ker se z velikim delom programa nekdanje stranke še vedno strinja in večino njihovih predlogov tudi podpre.

Prepričan je, da bo na eni od sodnih stopenj zagotovo dokazal svoj prav, ter da SDS želi s tem zgolj disciplinirati svoje poslance, kar je nelegitimno in neustavno. Na današnjem naroku pa je pričakoval tudi predsednika SDS Janeza Janšo, ki je stranka v postopku, a slednjega ni bilo. Na sodišču ga sicer pričakujejo na naslednji obravnavi. Da svoji nekdanji stranki ni dolžan poravnati zahtevanega zneska meni zato, ker si je volilno kampanjo moral v celoti pokriti sam, s pomočjo podpornikov in nekaj njihovih donacij, večji del denarja za plakate in potne stroške pa je, razen 50 zapestnic in okoli 30 plakatov, moral kriti iz svojega žepa.

Čuš: Mislim, da sem bil dober član poslanske skupine »Mislim, da sem bil dober član poslanske skupine, izpolnjeval vse obveznosti, plačeval funkcionarske članarine, mesečne prispevke, doniral za strankarsko televizijo. Neko pretirano ožemanje poslancev, da postanejo tlačani, pa je že nekoliko sporno,« je dejal Čuš. S stranko se ni skušal poravnati, saj njegov odvetnik Rudi Potrpin meni, da njegov klient ne bi smel utrpeti nobenih neugodnih posledic, zato je vse razen umika tožbe po njegovem mnenju nepotrebno. SDS je Čuša po odhodu iz stranke leta 2016 spomnila na zavezo, da bo v primeru izstopa iz poslanske skupine SDS povrnil sorazmerni del stroškov iz volilne kampanje. To po njihovih ocenah znaša 8000 evrov. Pozvali so ga še, naj v skladu z zavezo v pogodbi odstopi s funkcije poslanca ter napovedali, da bodo v primeru neizpolnitve zavez dolg sodno izterjali.