Glavni razlog za kadrovske težave v Slovenski vojski (SV) so po navedbah sindikata pogodbe o zaposlitvi za določen čas in omejitev dela za vojake do 45. leta. SVS je po predlogu zakona o interventnih ukrepih za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske pripravil nov predlog zakona, po katerem bi se pogodbe o zaposlitvi za določen čas transformirale v pogodbe za nedoločen čas.

Za vse pripadnike Slovenske vojske bi po prenehanju izpolnjevanja pogojev za delo na obrambnem področju, kar bi veljalo tudi za vojake ob dopolnjenem 45. letu starosti, morali poiskati službo v okviru javnega sektorja. Ob prerazporeditvi na novo delovno mesto bi bivši pripadniki Slovenske vojske zadržali dosežen status javnega uslužbenca, vključno s plačo, so pojasnili v sporočilu za javnost.

S sprejetjem predlaganega zakona bi se po navedbah SVS odpravila diskriminatorna ureditev, ki vojake potiska ob rob družbe kot drugorazredne državljane. Pogodbe za nedoločen čas bi vojakom zagotovile socialno varnost in predvsem omogočile najemanje kreditov, s katerimi drugi državljani urejajo stanovanjski problem, so med drugim navedli.