Erjavec je v odgovoru na poslansko vprašanje dejal, da »ta izjava predsednika republike ni bila usklajena z zunanjim ministrstvom« in da so se tudi oni »začudili tej izjavi«.

Kot je pojasnil, je bila Pahorjeva izjava razumljena, kot da bo ponudil svojo pomoč pri lobiranju pri petih članicah EU, ki Kosova ne priznavajo. Ko je v uradu predsednika neformalno prosil za pojasnilo, pa so rekli, da je bila izjava vzeta iz konteksta.

Vmešavanje v notranje zadeve držav članic

Na torkovem obisku na Kosovu je sicer na novinarsko vprašanje o tem, ali bo Slovenija aktivno lobirala pri omenjenih državah za priznanje Kosova, Erjavec po lastnih navedbah zatrdil, da Slovenija »tega ne bo počela, ker bi to tudi pomenilo vmešavanje v notranje zadeve držav« članic EU. Kot je izpostavil, so znani razlogi, zakaj pet članic, med njimi Španija, Kosova ne priznavajo.

Poudaril je, da bo »Slovenija nadaljevala svojo politiko« glede članstva Kosova v mednarodnih organizacijah in ga bo še naprej podpirala, tako tudi glede članstva v Interpolu. Tudi zato, ker je po oceni Slovenije članstvo Kosova zelo koristno glede na radikalizem in vračanje tujih borcev na Zahodni Balkan.

Na torkovem obisku na Kosovu je sicer ponovil podporo Slovenije članstvu Kosova v evroatlantskih povezavah. V središču obiska je bilo gospodarsko sodelovanje, je pa obiskal tudi slovenske vojake, ki delujejo v okviru Kforja. Častniki so mu povedali, da so težave oziroma dogajanje glede Slovenske vojske v Sloveniji malce negativno vplivali, saj gre za mednarodno operacijo. Ocena pa je, »da vojaki, ki delujejo v tujini, visoko profesionalno opravljajo svoje naloge« in so cenjeni ter da ni čutiti težav, je dejal.