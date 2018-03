»Smučal sem v svojem ritmu. Pred sprednjim delom sem vozil bolj taktično, zato sem hotel čim hitreje priti iz tega dela in s sabo odnesti čim več hitrosti. Preveč sem si želel, zato sem prišel preblizu količka in zapel ter odstopil,« je Jernej Slivnik strnil prve vtise po premiernem nastopu na paraolimpijskih igrah.

»Občutki so bili zelo dobri. Nekaj treme je bilo, čim prej sem hotel na progo in s polnim plinom. Prišel sem do polovice. Tudi na slalomu pa bom dal vse od sebe, da naredim dober rezultat,« so besede Slivnika prenesli v Zvezi za šport invalidov Slovenije.

»Žal mu ni uspelo priti do cilja, bilo je precej nervoze, ki se je čutila v zadnjih dneh. Sicer pa je Jernej dokaj solidno začel nastop. Smučal je v svojem ritmu. Ker pa je imel željo, se je primerila napaka, ki se v taki situaciji rada zgodi,« je Slivnikov nastop ocenil trener Roman Podlipnik.

Paraolimpijski prvak v Slivnikovi skupini je postal Norvežan Jesper Pedersen, ki je za 34 stotink ugnal Američana Tylerja Walkerja. Tretji je bil Poljak Igor Sikorski (+2,45).

Slivnika v soboto čaka še nastop v slalomu.