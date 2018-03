Od kdaj pa športni novinarji spremljate tudi kulinarične dogodke, me je pobarala kolegica, ko sem odhajal na pogovorni večer s Tomažem Kavčičem. Jasno, v širši slovenski javnosti je ob omembi imena Tomaž Kavčič prva asociacija še vedno znani kuharski mojster z Zemona na Ajdovskem, ne nazadnje tudi zato, ker je obraz z veleplakatov. Nogometni Tomaž Kavčič se verjetno tam ne bo nikoli znašel, bi pa se lahko njegova prepoznavnost razširila tudi med ljudi, ki jih šport in nogomet sicer zanimata zgolj površno.

»S Tomažem se poznava, spoštujem njegovo delo, vendar pa se z njim ne morem primerjati, saj počneva različne stvari…« med smehom odgovarja novi selektor, ki pa lahko že v prihodnjih dneh, ko se bo s svojim prvim reprezentančnim seznamom in s prvima tekmama pojavil na naslovnicah, pričakuje povečano prepoznavnost. »To pač spada k selektorskemu poklicu. Višje ko si, večji je tudi pritisk javnosti.« Da bi po Katancu in Keku postal novi tovrstni slovenski junak, potrebuje seveda njuna dosežka – uvrstitev na evropsko prvenstvo ali mundial, kar bi bila, ob vseh drugih pozitivnih vidikih, tudi prijetna finančna osvežitev za našo krovno nogometno organizacijo. Kot se je v sproščenem pogovornem večeru v novogoriški Perli pošalil moderator, ima novi selektor enega od adutov za ta uspeh, saj se njegov priimek začne z isto črko kot priimka obeh predhodnikov.

In če še nadaljujemo v tem slogu, »njegov« tovrstni adut je tudi povratnik Kevin Kampl. »Bo zraven!« je bil kratek in jedrnat in se izogibal dodatnim odgovorom na vprašanja, ali bo njegov današnji seznam ponudil kakšno presenečenje. Kampl naj bi seveda postal eden motorjev nove reprezentančne zgodbe z udarno enajsterico, ki glede na selektorjevo nogometno filozofijo ne more biti daleč od naslednje: ob vratarju Oblaku v obrambi Jokić, Mevlja, Struna in Skubic, v zvezni vrsti Verbič, Kampl, Krhin in Kurtič, pred njimi Iličić in v konici napada Berić. Trenutno naši najboljši!