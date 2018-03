Cenejšim televizijskim paketom, v katerih ne bi bilo Pop TV in drugih komercialnih programov, so poslanci Desus in SD obrnili hrbet. »Predlog spremembe zakona o medijih nam je bil predstavljen v mnogih neusklajenih različicah, ki jih je pripravljalo več povsem različnih interesnih skupin, zato ga ne moremo podpreti,« so včeraj sporočili iz poslanske skupine Desus. »Ne moremo ga podpreti, saj se ne strinjamo z načinom, kako je nastajal,« so sporočili tudi iz poslanske skupine SD.

Cerar zahteval, minister Peršak pa ni upošteval Poslancem ob