Filantropija – privatizacija socialnih transferjev s prtljago

V predhodnem članku smo omenili nekatera sodobna in pretekla imena, ki so svoje obstoječe družbene sisteme najuspešneje in najučinkoviteje izkoristila za enormno osebno okoriščanje. Kot že rečeno, je civilizacija tudi v tem precej napredovala, saj se je kakovost življenja (nekaterim temačnim poglavjem suženjstva in fevdalizma navkljub) celo najnižjim družbenim slojem precej izboljšala.