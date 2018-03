Takšna dihotomija je praviloma vodila v vse večjo in večjo neenakost ter posledično rastoče socialne napetosti, dokler ni v nekem trenutku vžigalna vrvica dokončno dogorela in sod smodnika je eksplodiral v konflikte nemalokrat pravcatih kataklizmičnih razsežnosti, od krvavih uporov in revolucij do neštetih vojn in celo dveh globalnih morij, kjer so se žrtve preštevale v desetinah milijonov.

Tako ni nič čudnega, da se tudi dandanes poraja nemalo vprašanj o etičnosti in pravičnosti obstoječe socioekonomske ureditve in morebitnih posledicah, ki bi jih lahko prineslo nada