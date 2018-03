Za open air spektakel, kakor organizatorji opisujejo junijski koncert, bodo ob stadionu Bonifika v Kopru pripravili poletno areno na prostem. Z rekordno prodajo, na prvi dan so oboževalci kupili kar 3000 vstopnic, sta violončelista Luka Šulić in Stjepan Hauser presegla ne le prodajo svojih dosedanjih koncertov v Sloveniji, ampak že leta in leta prodajo drugih koncertov pri nas, sporočajo organizatorji.

Svetovno priznana zvezdnika tako napovedujeta povratek v Slovenijo po razprodanih koncertih na najprestižnejših svetovnih odrih, kot so Royal Albert Hall, Radio City Music Hall, Red Rocks in številnih drugih. Pred nekaj tedni sta izdala singel Perfect, uspešnico Eda Sheerana, marca letos pa bosta pripravila še tri koncerte v regiji, in sicer v Areni Zagreb, Spaladium Areni v Splitu in Zetri v Sarajevu. Sledila bo kanadska in evropska turneja, ki jo bosta zaključita z velikim koncertom v Kopru.

Šulić in Hauser trenutno snemata svoj peti album, ki bo po zadnjem albumu filmske glasbe, ki sta ga posnela z Londonskim simfoničnim orkestrom, spet rokovsko obarvan. Album bo izšel jeseni.