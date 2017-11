Dokumentarec, delo scenaristke Danice Dolinar in režiserja Aleša Verbiča, prikazuje, kako živita dve karieri - v svetu klasične glasbene umetnosti in v svetu pop, rock in zdaj tudi filmske glasbe, kako čelista ustvarjata, kakšni so njuni umetniški in življenjski izzivi za naprej.

Šulić in Hauser že dalj časa veljata za vrhunska umetnika v klasični glasbi, z akademsko izobrazbo in številnimi nagradami na najpomembnejših mednarodnih glasbenih tekmovanjih, na svojih koncertih z izvedbami klasične glasbe in njunih priredb pop, rock ter filmskih uspešnic, združujeta ljubitelje različnih glasbenih svetov. Koncerti so že dolgo pred samim začetkom razprodani, tudi letos v ljubljanskih Stožicah sta dvorano hitro razprodala, tako da so prireditelji pripravili kar dva koncerta.