Dilem o zmagovalni stranski na kubanskih parlamentarnih volitvah v nedeljo ni bilo, zato je v središče zanimanja stopil podpredsednik države Miguel Diaz-Canel, ki bo letos na čelu države predvidoma nasledil Raula Castra. Diaz-Canel je po oddaji glasovnice v Santa Clari stopil pred kamere in ostro udaril po ameriški politiki do karibskega otoka. Dejal je, da se ZDA vračajo h govorici hladne vojne, da je revolucija je »tarča napada« in da je položaj »vse slabši«. Odnosi z Washingtonom se ne izboljšujejo več, sedanja administracija pa je Kubo užalila, je rekel Diaz-Canel, ne da bi poimensko imenoval predsednika Donalda Trumpa.

Slednji je ustavil otoplitev med državama, ki jo je z vzpostavitvijo diplomatskih odnosov in obiskom Kube leta 2016 sprožil prejšnji ameriški predsednik Barack Obama. Trumpova vlada je lani ponovno zaostrila pogoje za komercialna in poslovna potovanja ameriških državljanov na karibski otok, Obami pa Trump očita, da je s Kubo sklenil slab dogovor, ne da bi dobil kaj v zameno, in da bo sam sklenil boljšega.

Podpredsednik Diaz-Canel je pod drobnogledom, ker bo 19. aprila izvoljen za predsednika, potem ko je 86-letni Castro napovedal, da ne bo več vodil države. Volitve bo opravilo 605 poslancev narodne skupščine, ki so jih volili v nedeljo. Od teh je večina članov komunistične stranke, drugi so dobili njen blagoslov za kandidaturo. Volilna udeležba je bila po uradnih podatkih 78,6-odstotna. Ponekod so volitve motili močni nalivi.