Prvič po skoraj 60 letih, po obdobju bratov Castro - voditelja komunistične revolucije Fidela, ki je umrl leta 2016, in Raula - bo predsednik otoške države postal nekdo, ki ni sodeloval v revoluciji leta 1959. Njegovo ime bo znano 19. aprila, ob 57. obletnici zmage v Prašičjem zalivu, ki ga na Kubi slavijo kot prvi poraz ameriškega imperializma v Latinski Ameriki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot osem milijonov volilnih upravičencev bo lahko danes od 15. ure po srednjeevropskem času volilo 1265 delegatov za 15 pokrajinskih skupščin in 605 članov narodne skupščine med kandidati, ki so člani vladajoče komunistične partije ali sindikatov in študentskih organizacij, ki so blizu vladi. Politične stranke nimajo kandidatnih list, ampak so kandidati »izbrani na podlagi zaslug, sposobnosti in angažmaja ljudi«, je lani dejal Raul Castro in poudaril, da »gre za resničen obraz socialistične demokracije«.

Volilne kampanje tako ni bilo, ne zborovanj in reklam, nihče od kandidatov pa ne kandidira kot član stranke.

Edini vidni znak volitev so fotografije in biografije kandidatov, ki so objavljene na javnih krajih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kandidati medtem brez prisotnosti medijev obiskujejo kraje in podjetja in se srečujejo z ljudmi. Kljub temu volilna udeležba, kar oporečniki pripisujejo pritisku oblasti, nekateri pa občutku dolžnosti, redno dosega okoli 95 odstotkov. Letos je interes še večji, saj izbirajo naslednika družine Castro.

Več kot polovica kandidatov za narodno skupščino so ženske Med kandidati, bodočimi člani parlamenta, so člani vodstva komunistične partije, med njimi tudi Raul Castro, njen prvi generalni sekretar, pa tudi zgodovinske osebnosti revolucije. Več kot polovica kandidatov za narodno skupščino - 322, so ženske. Po volitvah bo novi sklic parlamenta imenoval 31-članski državni svet, ki bo med svojimi člani izbral novega kubanskega predsednika. Raul Castro je predsednik države deset let, kar si je sam določil kot najdaljše obdobje za opravljanje predsedniške funkcije. Lani je napovedal, da se za tretji predsedniški mandat ne bo potegoval. Po ocenah poznavalcev ga bo na položaju nasledil prvi podpredsednik, 57-letni Miguel Diaz Canel, inženir, ki je bil tudi minister za izobraževanje. Gre za pričakovan korak, potem ko mu je Raul Castro v zadnjih letih namenil najbolj viden položaj.