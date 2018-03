Vprašanja gospodu Toninu

Nikoli se nisem imel za političnega analitika in tudi temu pisanju ne dajem takega značaja, čeprav se v njem ukvarjam s politiko in politiki. Menim pa, da za postavljanje takih vprašanj ni treba biti ne politik ne dober poznavalec političnih dogajanj in razmer. Taka vprašanja lahko zastavi skoraj vsakdo, ki živi v Sloveniji in vsaj malo pozna domačo pokrajino.