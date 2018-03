Kot je v izjavi medijem pojasnila vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer (na fotografiji desno, skupaj s Pahorjem in predsednikovima najtesnejšima sodelavkama Aljo Brglez in Natašo Kovač, skrajno levo), v najmočnejši vladno-koalicijski stranki SMC ocenjujejo, da je 10. junij datum, ki bo omogočal nemoteno in pravočasno izvedbo vseh volilnih opravil po prvomajskih praznikih. Prav tako bo po volitvah dovolj časa, da se do konca junija konstituira nov sklic državnega zbora (DZ). Po njenih besedah gre za datum, ki bo še omogočal najvišjo možno volilno udeležbo.

Isti datum za izvedbo volitev je Pahorju predlagal tudi vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko. Po njegovih besedah je ta datum optimalen, saj ni prvi možen, hkrati pa z volitvami ne bodo preveč odlašali. Z omenjenim datumom se strinjajo tudi v koalicijski SD, je pojasnil vodja te poslanske skupine Matjaž Han.

Mandat aktualnemu sklicu DZ poteče 1. avgusta, volitve pa lahko potekajo najprej dva meseca in najpozneje petnajst dni pred tem. Pahor bo po navedbah Dnevnikovih virov datum volitev uradno obelodanil v naslednjih dveh tednih.