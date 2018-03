Visokotehnološko podjetje Mesi, ki razvija, izdeluje in prodaja samodejni merilnik gleženjskega indeksa ter mTABLET, ki je njegova nadgradnja, je minulo leto podvojilo prihodke na dobra dva milijona evrov. Rast bo po napovedih Jakoba Šušteriča, direktorja, prihodnja leta podobno dinamična, leta 2020, torej ob deseti obletnici delovanja, pa naj bi podjetje s trenutno 35 zaposlenimi ustvarilo od sedem do deset milijonov evrov.

Tržno utrjevanje

Šušteričeve optimistične napovedi slonijo na dinamiki razvoja trgov, saj nameravajo prodajo bistveno okrepiti. Mesi je s svojimi produkti že na 50 trgih, vendar pa si bodo na evropskem in bližnjevzhodnem trgu prizadevali, da bodo postali tržni vodje. Regijske prodajnike imajo že v Franciji, Španiji in Italiji, imajo tudi prodajnika, ki je zadolžen za majhne evropske trge, želijo pa še več narediti za ozaveščanje ljudi o periferni arterijski bolezni, zato so tudi aktivni pri organizaciji dnevov periferne arterijske bolezni in ožilja. Uspešno so zagnali tudi akademijo Mesi s programom izobraževanja njihovih distribucijskih partnerjev.

»Ne delujemo več plitko na vseh svetovnih trgih, pač pa bomo na ključnih prevzeli vodilno vlogo,« napoveduje Šušterič, ki poudarja, da je del strategije podjetja, da merjenje gleženjskega indeksa postane standardna metoda v primarnem zdravstvu. Poleg evropskega trga imajo pomemben prodajni delež poleg Velike Britanije tudi ZDA. Brexit na krepitev položaja podjetja Mesi na Otoku ne bo imel pomembnejšega vpliva, je prepričan Šušterič. Za tretje trge (Južna Amerika, Afrika, Bližnji in Daljni vzhod, Azija) trenutno iščejo prodajnega predstavnika, ki se bo najprej usmeril na najbolj potencialne trge, kot so Bližnji in Srednji vzhod ter Tajska, Malezija in Indonezija.