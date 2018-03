S tem je postal peti Slovenec z zmago, pred njim so se najvišje stopničke veselili Dejan Košir (11), Rok Flander (4), Rok Marguč (1) in Žan Košir (4). Skupno ima zdaj Slovenija 21 zmag.

Celjan je v kvalifikacijah zabeležil tretji čas, nato pa je v izločilnih bojih ugnal Nemca Patricka Busslerja, Avstrijca Benjamina Karla, Italijana Aarona Marcha in v presenetljivem finalu še Poljaka Oskarja Kwiatkowskega. V vseh vožnjah, ki jih je odvozil na rdeči progi - prav vseh vožnjah je tudi sam izbiral progo, je bil suveren predvsem v spodnjem delu, v zgornjem je za tekmeci večinoma zaostajal, nato pa v treh vratcih naredil veliko razliko in prav vse vožnje dobil zanesljivo.

»Vse je šlo gladko. Na ravninskem delu sem držal priključek, nato pa v strmejšem delu pospešil ter zmagal. Veliko sem storil že v kvalifikacijah, čeprav moram reči, da se je bil v izločilnih bojih kar težko odločiti, katero progo izbrati. Modra je bila hitrejša v zgornjem, rdeča pa v spodnjem delu. A lahko rečem, da sem dobro izbiral, moja zelo dobra kondicijska pripravljenost je na rdeči progi prišla bolj do izraza,« je bil zadovoljen Mastnak, ki je spet zbral nekaj lepih skalpov.

»Še posebno mi je v ponos zmaga proti Karlu. Sicer sem ga že premagoval, toda proti takemu šampionu je vsaka zmaga zelo lepa. V finalu Poljaka nisem podcenjeval, vedel sem, da je hiter, to je na zadnjih tekmah dokazal. Na olimpijskih igrah je bil dober, v Kayseriju je bil v eni izmed kvalifikacijskih voženj najhitrejši. A vedel sem, da če bom jaz odvozil kakor znam, bom zmagal. To se je tudi zgodilo. Težko rečem, da so bile to moje najboljše vožnje, nekaj napak je bilo, jih pa bom še analiziral in videl, kje sem lahko še hitrejši. A ob zmagi gotovo velikih napak ni bilo. Zdaj imam velik zagon, škoda, da se sezona končuje, komaj že čakam naslednjo,« uživa v odličnih predstavah Mastnak, ki pravi, da je v odlični formi že od Rogle.

Na olimpijskih igrah najprej malo »zamočil«

»Na olimpijskih igrah sem v prvi kvalifikacijski vožnji malo 'zamočil', dobil v osmini finala težkega nasprotnika, poznejšega zmagovalca, proti kateremu pa sem se dobro boril. Tisti, ki se na deskanje spoznajo, so že tam lahko videli, da so moje vožnje zelo dobre. To sem naslednjih tekmah le potrdil, vsekakor pa mi je uspeh iz Turčije še močno povečal samozavest, tako da je bilo tukaj vse lažje. Je pa bila to čisto drugačna tekma kot v Turčiji, zato sem zelo vesel, da sem si dokazal, da lahko uspešno tekmujem na vseh terenih, ne samo na določenih,« je ponosen Celjan.

Žan Košir, slovenski olimpijski junak, sedmi v kvalifikacijah, in Gloria Kotnik, 15. v kvalifikacijskih vožnjah, sta izpadla v osmini finala, Rok Marguč (21.) in Jure Hafner (26.) pa se v izločilne boje nista uvrstila. Košir je v osmini finala proti Japoncu Masakiju Shibi v spodnjem delu storil napako, ki ga je stala napredovanja, tudi Kotnikova se je češki zvezdnici Ester Ledecka dobro upirala, a ko jo je ta prehitela, je Slovenka hotela preveč in nastop končala v snegu. Ledecka je nato zmagala, s tem pa le še potrdila svojo dominacijo v svetovnem pokalu.

Tudi moški so v Scoulu dokončno dobili zmagovalca svetovnega pokala. To postal olimpijski prvak, Švicar Nevin Galmarini, ki je tokrat na svoji domači progi zasedel tretje mesto, kar je bilo več kot dovolj, da si je pred zadnjo tekmo priboril neulovljivo prednost. Svetovni pokal se bo končal konec naslednjega tedna s posamično in ekipno tekmo paralelnega slaloma v nemškem Winterbergu. »Ne vem, kaj naj rečem za slalom. Tega nisem veliko treniral, ko sem se na začetku sezone poškodoval, sem se nato povsem osredotočil na veleslalom. A imam dobre občutke, dobro formo, tako da ni nujno, da se ne bom odrezal. Zdaj me čakata dva dneva treninga, moram poiskati pravo slalomsko desko, s katero bom tudi na slalomski progi konkurenčen,« napoveduje Mastnak.