Agita Demirja so aretirali zaradi sodelovanja na protestih konec leta 2009, na katerih so pozivali k izpustitvi zaprtega voditelja prepovedana Kurdske delavske stranke (PKK) Abdullaha Öcalana. V pripor je moral v januarju leta 2010 in je tam ostal do aprila istega leta. Sodišče ga je nato obsodilo na leto in 15 dni pogojne zaporne kazni.

Sodišče v Strasbourgu je presodilo, da odrejeni pripor ni bil v skladu s konvencijo o človekovih pravicah. Demir je bil takrat namreč še mladoleten, pripor pa je v tem primeru le zadnja možnost, če se ne najde druge rešitve. Turški sodniki pa po presoji ESČP niso upoštevali nobenega drugega ukrepa.

Öcalana so sicer leta 1999 obsodili na smrt, vendar so kasneje kazen znižali na dosmrtni zapor, med podporniki PKK pa še vedno uživa ugled.