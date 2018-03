Še pred zadnjim krogom v skupini 1 so si prve tri ekipe že zagotovile napredovanje v četrtfinale (Györ 14 točk, Bukarešta in Rostov Don po 13), za četrto mesto, ki še kot zadnje pelje med osem najboljših v Evropi, pa kandidira preostala trojica: Krim Mercator (5) ter danska kluba Nyköbing (5) in Midtjylland (4). V zadnjem krogu se bosta danski ekipi pomerili med seboj, tekma pa se bo začela ob 19. uri, ko bo že znan razplet tekme Györ – Krim. V primeru enakega končnega števila točk s katerim od danskih klubov so slovenske prvakinje boljše na medsebojnih tekmah z Midtjyllandom (zmaga in remi), a za gol slabše od Nyköbinga (domača zmaga 27:26 in poraz v gosteh s 26:28).

Krimovke danes čaka obračun s klubom, ki ga niso še nikoli premagale. Na prvi medsebojni tekmi na današnji dan pred enim mesecem na Kodeljevem je ekipa trenerja Uroša Bregarja doživela polom (21:32), čeprav je Györ nastopil brez treh poškodovanih nosilk igre, Brazilke Eduarde Amorim, Nemke Anje Althaus in Norvežanke Nore Mörk. Na pustno soboto so trikratne prvakinje Evrope (2013, 2014, 2017) v Ljubljani poskrbele za Krimov najvišji domači poraz v sezoni (minus 11) in drugega najvišjega v letošnji ligi prvakinj (18:30 proti Bukarešti v Romuniji).

V prejšnjem krogu je Krim doma klonil proti ruskemu Rostovu (26:35), trener Uroš Bregar pa priznava: »Še vedno smo pod vtisom tekme proti Rostovu. Prvih petnajst minut smo delovali dobro, nato pa smo se zaleteli v zid, imenovan Rostov. Rusinje so pokazale svojo kakovost in zasluženo zmagale.« Uspeh proti Györu je za Krim skoraj misija nemogoče, kajti za nameček Madžarke nujno potrebujejo zmago za potrditev prvega mesta v skupini in lažjega nasprotnika v četrtfinalu (Budućnost namesto Ferencvaroša ali Metza). A Bregar pravi, da ne odhajajo z belo zastavo: »Zavedamo se, da je Györ klub iz evropske 'špice', še močnejši od Rostova. Napoved? Tokrat bom skromnejši kot ponavadi: želim si, da bi moje varovanke odigrale dobro tekmo. Da bi se pokazale v lepi luči, pokazale mladost, hitrost in predrznost ter da bi bile čim bliže tekmicam.«

Bregar nima večjih težav z zdravstvenim stanjem igralskega kadra. Edina, ki jih ima nekaj, je Elizabeth Omoregie, ki je na tekmi proti Rostovu dobila močan udarec v palec na roki. Na prvenstveni tekmi proti Zagorju je igrala samo v obrambi, v napadu le na začetku, Bregar pa se nadeja, da bo Omoregiejeva, ki je nedavno dobila slovenski potni list, nared za dvoboj z aktualnimi prvakinjami Evrope.