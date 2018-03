Toda z zadnjo lutko vzornico Frido Kahlo so povzročili kar nekaj jeze. Pranečakinja umetnice Mara de Anda Romeo se je namreč pritožila, da podjetje ne le nima pravice izdelati lutke po podobi Fride Kahlo, ampak je ta, ki so jo naredili, tudi napačna. Zato zahteva, da jo spremenijo. Najbolj jo moti to, da je lutka njene pratete lepša, kot je bila Kahlova v resnici. Ena njenih najprepoznavnejših značilnosti so bile skupaj zraščene obrvi, ki pa jih lutka nima. Mara de Anda Romeo je prepričana, da so skušali umetnico namenoma polepšati, da bi ustrezala lepotnim stereotipom. To pa je po njenem mnenju v nasprotju z vsem, v kar je verjela Frida Kahlo. Prav tako ni oblečena v značilna etnična oblačila, ki jih je nosila umetnica, temveč je njena barbika odeta v pisane kvazimehiške obleke. Zato trdi, da lutka Fride Kahlo slavi predvsem ameriško potrošništvo, ne pa idej, za katere se je zavzemala njena prateta. Ki bi bila nad lutko gotovo ogorčena.

Iz Mattela so na trditve odgovorili, da so pravice za uporabo lika Fride Kahlo kupili pred desetimi leti in da je njihova lutka simbol »medkulturne ikone«.

Pripravila Manja Rošini