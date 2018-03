Tako je tovarno v mestu Biel leta 1969 odprl General Motors. Izdelali so 18.265 avtomobilov, a šest let kasneje so jo tudi zaprli. Znana je tudi ideja proizvajalca ur Swatch Nicolasa Hayeka, da izdela majhen avto. Potem ko ga je zavrnil predsednik uprave Volkswagna Ferdinand Piech, se je obrnil na Daimler in nastal je smart fortwo.

543 avtomobilov na 1000 prebivalcev imajo v Švici, skupno se jih po cestah vozi 4,62 milijona.

690.000 ljudi je lani obiskalo ženevski salon, ki ga prirejajo od leta 1905 in ima med veliko peterico najmanj razstavnih površin, in sicer 106.000 kvadratnih metrov.

Maurice Turrettini, predsednik ženevskega avtomobilskega salona: Zadnja leta smo imeli nekaj odpovedi znamk, ki so se znašle v finančnih težavah, a nas po drugi strani veseli, da imamo na razstavnih prostorih vsako leto od 10 do 15 novih znamk. Saloni se med seboj razlikujejo, eni so prodajni, spet drugi, kot je naš ženevski, pa razstavni. Znani smo po dobri organizaciji, naša prednost je tudi bližina letališča. Trudimo se, da bi bili iz leta v leto boljši in da bi privabili več obiskovalcev. Ključno pa je, da se v Ženevi predstavljajo vse največje avtomobilske znamke.