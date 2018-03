In memoriam: Veljko Rus, gospod profesor

Akademik Veljko Rus je v slovenski kulturni prostor vstopil kot soustanovitelj in urednik prvih revij na Slovenskem, ki so se osvobodile tedanjega ideološkega kalupa: Beseda, Revija 57, Perspektive. Skupaj s sodelavci in prijatelji Jožetom Pučnikom, Tarasom Kermaunerjem, Dominikom Smoletom, Primožem Kozakom in drugimi je vnašal v slovenski kulturni prostor dotlej nam neznano in nedostopno evropsko strokovno literaturo, filozofijo, družboslovna spoznanja in literarna iskanja. Še posebej revija Perspektive je razširila naš kulturni prostor. Bila je bistven novum pri nas, saj je izstopala iz utečenega ideološkega »pravoreka«, še več, vzela si je svobodo za analizo in kritiko takratne politike in političnega razreda. Vendar ta svoboda ni trajala dolgo! Kakor vse prejšnje je bila tudi revija Perspektive ukinjena (leta 1964), Jože Pučnik je bil ponovno zaprt, sledili pa so še drugi pretresi v tedanji kulturni in javni sferi. Nedvomno pa je revija Perspektive začela novo obdobje v slovenski politični in kulturni sferi, namreč kritično, strokovno analiziranje političnega ravnanja oblasti.