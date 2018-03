Eno točko je osvojil tudi slovenski as Anže Kopitar, ki je bil podajalec pri tretjem zadetku kraljev, ko je Kyle Clifford postavil končni izid z zadetkom v nebranjeno mrežo minuto in 18 sekund pred koncem tekme.

Kralji so povedli z zadetkom Jeffa Carterja manj kot pet minut pred koncem uvodne tretjine. Washington je v 26. minuti izenačil z zadetkom Jakuba Vrane, a je Trevor Lewis tri minute kasneje postavil stvari na svoje mesto z golom za 2:1 in vodstvo domače zasedbe.

Vratar kraljev Jonathan Quick je zbral 25 obramb, Philipp Grubauer je za Washington ubranil 26 strelov kraljev. Los Angeles naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostili St. Louis.

Na sporedu je bilo kar dvanajst dvobojev. Dve tekmi sta se končali po izvajanju kazenskih strelov. Ottawa Senators so morali na koncu s 3:4 priznati premoč Buffalo Sabres, Edmonton Oilers pa so le strli odpor New York Islanders z 2:1. Kar devet zadetkov so gledalci videli na tekmi med Columbus Blue Jackets in Colorado Avalanche, kjer so se zmage s 5:4 po podaljšku veselili domačini.

Visoko zmago so v rednem delu vknjižili pri Florida Panthers, ki so bili s 5:0 boljši od Montreal Canadiens, Detroit Red Wings pa so morali Vegas Golden Knights priznati premoč z 0:4. Boston Bruins so Philadelphia Flyers ugnali s 3:2, New Jersey Devils so proti Winnipeg Jets izgubili z 2:3, vodilna ekipa lige Tampa Bay Lightning je prišla do 47. zmage, potem ko je bila s 5:3 boljša od New York Rangers.

Nashville Predators so s 4:2 odpravili Anaheim Ducks, San Jose Sharks z 2:0 St. Louis Blues, Chicago Blackhawks pa so z 2:3 izgubili proti Carolina Hurricanes.