Sprva so mislili, da gre pri ostankih kosti na otoku Nikumaroro za del moškega okostja. Nato so se kosti za nekaj časa izgubile, pred kratkim pa so strokovnjaki znova preučili analize izpred sedmih desetletij.

»Kosti z Nikumarora bi lahko pripadale le Amelii Earhart,« je v poročilu poudaril profesor antropologije Richard Jantz. Dodal je, da se kosti »z njo popolnoma ujemajo in se ne ujemajo z večino drugih ljudi«, zato je še najbolj prepričljiv argument, da gre za njene kosti.