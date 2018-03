Barbika že skoraj šest desetletij otrokom kaže svet mode in lepote. V zadnjih letih je na koncept barbike letelo precej kritik, saj po mnenju številnih lutka ženske z nemogočimi telesnimi proporci ne vpliva dobro na otroško samopodobo. Kritiki tudi niso navdušeni nad dejstvom, da je barbika ženska, ki ji je mar le za oblačila, kozmetiko in Kena.

V podjetju Mattel, ki je lastnik blagovne znamke Barbie, se počasi odzivajo na kritike in nekoliko spreminjajo svoj koncept, pišejo na Bored Panda. Da bi bolje razumeli, kaj družba potrebuje, so v podjetju opravili raziskavo med 8000 starši, ki je pokazala, da jih je 85 odstotkov zaskrbljenih zaradi vzora, ki ga Barbie predstavlja njihovim otrokom. Zato so se v podjetju odločili, da bodo na trg poslali 17 novih modelov barbik, ki bodo upodabljale resnične in uspešne ženske. Kot piše Quartz, so v podjetju ob lansiranju novih modelov »vznemirjeni, da bodo barbike nosile podobo resničnih vzornic, kar bo deklice vzpodbujalo, da lahko postanejo kdorkoli«.

Od Amelie Earhart do Ashley Graham

Vsaka izmed sedemnajstih barbik bo opremljena z informacijami o tem, kako je ženska, katere podobo nosi barbika, sooblikovala svet. Za zdaj so iz kolekcije na voljo tri barbike, in sicer pilotka in pustolovka Amelia Earhart, mehiška umetnica Frida Kahlo in matematičarka Katherine Johnson.

Pri Barbie so dodali tudi nekaj novih modelov v kolekcijo Shero, s katero so leta 2015 počastili nekaj pomembnih žensk tako iz zgodovine kot sodobnosti. Med njimi so Ibtihaj Muhammad, Misty Copeland, Ava DuVernay, Eva Chen in Ashley Graham. Druščini so se pridružile še deskarka Chloe Kim, kuharska mojstrica Hélène Darroze, režiserka Patty Jenkins, boksarka Nicole Adams in borka za varovanje okolja Bindi Irwin.

Potezo o izdelavi barbik, ki upodabljajo resnične in uspešne ženske, so mnogi pozdravili in pospremili za navdušenjem. Odziv na družbenih omrežjih je pretežno pozitiven, a nekaj uporabnikov opozarja, da gre za spretno marketinško potezo in ne za resnično skrb za otroke in njihove vzornike. Spregledati ne gre niti dejstva, da imajo nove, »navdihujoče« barbike resda ime in obraz resničnih žensk, a imajo njihovi telesni proporci še naprej bolj malo skupnega z resničnimi ženskimi telesi.