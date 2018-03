Sodelavci programa Dora spodbujajo ženske, da se udeležijo slikanja dojk (mamografije) in tako naredijo korak za svoje zdravje. Z mamografijo lahko zgodaj odkrijejo bolezenske spremembe v dojki, ko jih ženska ali njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni še niso vidni. Če raka dojk odkrijejo v zgodnji fazi, je verjetnost za uspešno zdravljenje velika.

V prvem krogu slikanja, ki je potekalo v mobilni enoti Postojna med februarjem in julijem 2016, se je odzvalo 54 odstotkov vabljenih žensk, kar je nižje od slovenskega povprečja. 128 žensk je potrebovalo dodatne preiskave, ker so zdravniki radiologi pri odčitavanju mamografskih slik videli spremembe na dojki. Pri 12 ženskah so zdravniki odkrili raka dojk.

Cilj programa Dora je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za od 25 do 30 odstotkov. Pogoj za uspešnost programa je, da se vabilu na mamografski pregled odzove najmanj 70 odstotkov žensk.