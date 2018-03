Alvarez bi se moral 5. maja v Las Vegasu pomeriti s svetovnim prvakom srednje kategorije po verzijah WBA, WBC in IBF Kazahstancem Genadijem Golovkinom, do dvoboja pa zdaj bržkone ne bo prišlo. Svetovna protidopinška agencija bo sicer izvedla še en preizkus Mehičanovega vzorca.

»Sem športnik, ki spoštuje šport in pozitivni test me preseneča. Nikoli si ne bi pomagal z dopingom. Opravil bom vsa testiranja, ki jih bodo od mene zahtevali in skušal pojasniti to neprijetno situacijo. Prepričan sem, da se bo izkazala resnica,« je ob tem dejal Alvarez.