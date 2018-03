Glasovanje v parlamentu o nacionalnem sodnem svetu je celotna opozicija bojkotirala. Prav tako ni predlagala svojih kandidatov za ta nadzorni organ za neodvisnost sodstva, ker je prepričana, da ta način volitev članov sodnega sveta ta organ podreja politiki.

»Namesto neodvisnega sodnega sveta smo priča koncu delitve oblasti,« je dejal nekdanji minister za pravosodje Borys Budka, član opozicijske Državljanske platforme.

Parlament vseh 15 članov Nacionalnega sodnega sveta imenuje v skladu z lani sprejeto pravosodno reformo. Pred tem so člane imenovali sodniki.

Minister za pravosodje Zbigniew Ziobro je poudaril, da ima ta nadzorni organ za neodvisnost sodstva »korenine v času komunizma« in da so ga vodile elite oz. ljudje, ki so na položajih že iz časov komunističnega režima. Po njegovih besedah Nacionalni sodni svet »ni storil ničesar, da bi iz svojih vrst izločil morilce v sodniških haljah, ki so poljske domoljube v stalinističnih procesih v 50. letih prejšnjega stoletja obsodili na smrt«.

A eden od odhajajočih članov sodnega sveta, sodnik Waldemar Zurek, je reforme označil za strašljive. Kot je dodal, »vsi ti zakoni spreminjajo ustavo brez potrebne ustavne večine«. Izrazil je tudi zaskrbljenost nad predvideno disciplinsko komisijo Nacionalnega sodnega sveta, ki bo po njegovem imela nalogo, da se znebi sodnikov, ki niso podrejeni vladajoči stranki.