Uradno pismo s tem navodilom naj bi po poročanju nemškega javnega radia NDR predsednik poljskega senata Stanislaw Karczewski poslal na vsa poljska veleposlaništva in konzulate. Med drugim naj bi ga že posredoval naprej poljski generalni konzulat v Münchnu, konzulat v Hamburgu pa naj bi to storil v kratkem.

V pismu Karczewski Poljake v tujini poziva, naj oblasti v Varšavi seznanjajo z vsemi »škodljivimi« izjavami svojih rojakov v tujini. Gre v bistvu za ukaz, da je treba veleposlaništva in konzulate obvestiti o »vsakem klevetanju, ki bi lahko škodilo dobremu slovesu Poljske«. Poljski veleposlanik v Nemčiji Andrzej Przylebski je za NDR povedal, da gre za del »običajnih nalog diplomatskega ali konzularnega predstavljanja«.

Za najnovejšo potezo Varšave naj bi po poročanju nemških medijev stal sporni zakon o holokavstu, v skladu s katerim so izjave o tem, da so Poljaki ali Poljska sodelovali pri nacističnih zločinih med drugo svetovno vojno, kaznivo dejanje, zaradi katerega so zagrožena celo tri leta zapora. Nedavno potrjeni zakon je razjezil predvsem Izrael, kritizirale so ga tudi ZDA.

To potrjuje tudi samo pismo, saj Karczewski v njem med drugim opozarja, da so Poljaki izpostavljeni bolečemu, nepravičnemu in predvsem neresničnemu izrazu »poljska taborišča smrti« ter tudi trditvam, da so bili vpleteni v holokavst. Oboje predstavlja »žalitev našega narodnega dostojanstva in ponosa«, je še dodal.

A pismo v tujini ni naletelo (samo) na pozitivne odzive. Med drugim se je v odprtem pismu nanj že odzvalo več kot 20 poljskih nevladnih organizacij, ki delujejo v tujini, in zavrnilo vsako tovrstno pomoč aktualnim poljskim oblastem.