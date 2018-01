Nobenega dvoma ne more biti, da se je Placido Domingo gotovo zapisal med pevske legende druge polovice 20. stoletja. Impozanten je predvsem njegov repertoar (samo tenorskih vlog je odpel čez 130), ki sega od baročne opere do prav zanj napisanih novih del (Prvi cesar, Poštar), od Mozarta do Wagnerja in seveda z »obveznima« Verdijem in Puccinijem. Posnel je več kot sto oper, izdal še mnoge druge zgoščenke, pel na vseh možnih kontinentih, toda najpomembneje je, da je pri tem ves čas vzdrževal izredno visoke umetniške standarde, da se ni zanašal le na lepoto ali moč svoje