Zaključnega dogodka so se udeležili ambasadorji akcije, Saša Dončić, Rok Perko, Marko Milič in Rašo Nesterović. Saša Dončić in Rok Perko sta v pogovoru na dogodku otroke Osnovne šole Miška Kranjca navdihnila s pogumom za uresničitev svojih talentov. »Ni potrebno, da ste uspešni kot Luka Dončić, pomembno je, da se ukvarjate s športom oziroma s tistim, kar vas veseli,« je otrokom povedal Saša Dončić in dodal, da bi Slovenija potrebovala še več takšnih akcij z dobrim in spodbudnim namenom. Tudi Rok Perko je otrokom položil na srce: »Ni pomembno, kakšen si, kaj imaš in kako velik si, uspe vam lahko vse, kar si želite. Samo vztrajajte.«

Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, je ob prevzemu donacije dejala: »Danes je za nas poseben dan. Zveza prijateljev mladine Slovenije namreč praznuje 65. obletnico ustanovitve in z obogatitvijo Učnega sklada Nivea smo dobili najlepše možno darilo za rojstni dan. Da bomo še naprej lahko pisali lepe zgodbe.«