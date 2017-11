Kot so sporočili prireditelji teka po stopnicah, se je četrte takšne preizkušnje z imenom Alive Step Up udeležilo nekaj več kot 600 tekačev iz Slovenije in tujine. Poleg že uveljavljenih kategorij s 479 (enkratni vzpon) in 1437 stopnicami (trikratni vzpon) so letos dodali še najtežjo preizkušnjo Step Up Triglav Run s kar 31 vzponi na vrh.

Tek Step up je sicer del tekov po stopnicah na prepoznavne stavbe velikih mest po vzoru New Yorka, Chicaga, Dunaja, Singapurja in drugih, ki v Ljubljani poteka že od 2014.

Zmagovalca v kategoriji trikratni vzpon, s čimer sta si zaslužila naziv kralj in kraljica Kristalne palače, sta postala Simon Novak v moški ter Avstrijka Veronika Windisch v ženski kategoriji, princ in princesa (v kategoriji enkratni vzpon) pa Windischeva ter Mitja Mesarič. Zmagovalca 31-kratnega vzpona in dobitnika posebnega pokala pa sta Matjaž Mikloša in Avstrijka Marlies Penker.

Poleg preizkusa moči in vzdržljivosti ima prireditev tudi dobrodelno noto. Organizatorji namreč zbirajo sredstva za otroke Pediatrične klinike v Ljubljani, že na prireditvi so zbrali 1885 evrov (prostovoljni prispevki, evro od vsake prijavnine in evro od vsakega vzpona dobrodelnih 24, ki jih je prispevala družba BTC). Do konca meseca pa bodo sredstva zbirali še preko SMS akcije.