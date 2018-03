Jutri bo v Kranju še zadnje državno šolsko tekmovanje v smučarskih skokih pod okriljem projekta Skoči z nami, na katerem se bodo za mesta najboljših potegovali deklice in dečki od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Letos sta bili v okviru projekta Skoči z nami le dve regijski šolski tekmovanji v smučarskih skokih za dečke in deklice od prvega do četrtega razreda osnovne šole. Eno od sprva predvidenih treh je namreč zaradi premalo prijavljenih otrok odpadlo. A na Zavodu za šport RS Planica, ki v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije že deseto leto zapored pripravlja ta tekmovanja, verjamejo, da bo tako kot na lanskem državnem prvenstvu na Rogli tudi na jutrišnjem v Kranju veliko prijavljenih otrok, ki se bodo potegovali za odličja in za nazive državnih prvakov. S področnih tekmovanj gorenjske in štajersko-koroške regije se je na državno prvenstvo uvrstilo 120 deklic in dečkov, iz ljubljanske regije pa se učenci in učenke prijavljene šole uvrstijo neposredno na državno tekmovanje.

Smučarski skoki so enostaven šport za začetnike Kot opažajo na Zavodu za šport RS Planica, postajajo tekmovanja v smučarskih skokih med osnovnošolci vse bolj priljubljena. Ne preseneča torej, da letos mineva že deseto leto od prvih skromnih začetkov projekta Skoči z nami. Smučarski skoki so šport, ki je za začetnike, še posebno za otroke, razmeroma enostaven. K priljubljenosti športa med otroki pa so zagotovo pripomogli tudi uspehi slovenskih profesionalnih smučarjev skakalcev. Da bi bili smučarski skoki za osnovnošolce res enostavni in zabavni, tekmovanja v smučarskih skokih Skoči z nami potekajo na smučkah za alpsko smučanje. Teh so otroci namreč že vajeni. Prav tako otroci v svoji radovednosti že na smučišču iščejo manjše grbine, čez katere skušajo med smučanjem skočiti. Ravno zato so tudi skakalnice na šolskih tekmovanjih projekta Skoči z nami prilagojene otrokom začetnikom oziroma tistim, ki se prvič srečujejo s smučarskimi skoki, v višino pa merijo od tri do pet metrov.