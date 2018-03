Razgled na čudovito gorsko pokrajino, katere najvišji vrh Hochkönig se ponaša z 2941 višinskimi metri, je pika na i sto dvajset kilometrov vselej zgledno pripravljenih smučarskih prog. Dvaintrideset modernih žičniških naprav omogoča hiter pretok željnih smučarskih užitkov, pretirane gneče tukaj ne poznajo. Na svoj račun pridejo predstavniki vseh generacij, dobrodošli so tudi ljubitelji prostega sloga in čistega celca. Od 17. marca do konca sezone so posebej vabljeni turni smučarji. Ponudba Sundowner namreč na smučiščih Maria Alm, Dienten in Mühlbach omogoča smuko ob mraku in ob uporabi čelne svetilke.

Ni jih malo, ki se prav v regiji z največ snega v zvezni deželi Salzburg (povprečna snežna odeja je visoka 165 centimetrov) naučijo smučati. V času zimskih počitnic tam prevladujejo nizozemski gostje, zato ni prav nič nenavadno, da imajo od dvajsetih smučarskih učiteljev kar petnajst učiteljev, ki prihajajo iz omenjene severozahodne evropske monarhije.

»Veliko jih je, ki nas obiščejo kot študentje in se tako navdušijo nad smučanjem, da se lotijo opravljanja licence za smučarskega učitelja. Potem pri nas poučujejo svoje rojake, najpogosteje otroke v snežnih parkih in vrtcih,« pove domačinka, nekdanja tekmovalka v smučanju in smučarska učiteljica Chrissi.

V času sezone – ta bo letos trajala do 8. aprila – dela prav vse dni v tednu. Potem jo čaka zaslužen oddih na Baliju. »Pridnemu smučarskemu učitelju v naši regiji poleti ni treba delati,« pojasni. Tako potrdi, da je plačilo smučarskih učiteljev v Avstriji precej višje kot v Sloveniji.

Pa vendar slovenskih sodelavcev doslej še ni imela. Prav tako na belih strminah opazi zelo malo gostov iz naše države, tudi smučarjev iz Italije našteje zgolj za vzorec. Ti prisegajo na svoje Dolomite.

Kraljeva ponudba »V sezoni naštejemo okoli 120.000 smučarjev. Največ gostov je iz Nemčije, sledijo domači gostje, ogromno je Nizozemcev. Pri nas cenijo tako kakovostna smučišča in infrastrukturo kot tudi našo posebno kulinarično ponudbo. Poleg tradicionalne ponudbe namreč regija Hochkönig slovi kot edina certificirana veganska regija v Avstriji. Številni ponudniki v dolini in na smučiščih goste razvajajo tako s klasičnimi jedmi, kot sta dunajski zrezek in cesarski praženec, kot tudi z vegetarijanskimi in veganskimi dobrotami,« zaupa Eva Unterrainer iz Hochkönig Turismusa. Ob vrsti regionalnih jedi vas bodo navdušile specialitete, ki se jih ne bi branili niti v vrhunskih mestnih restavracijah. »Smučati, jesti in piti kot kralj« je slogan tedna vinskih užitkov, ki bo potekal od 10. do 17. marca. »V tem tednu bo v središču kombinacija smučanja in uživanja. V izbranih smučarskih kočah bodo lahko gostje iz bogate ponudbe izbrali svoje najljubše vino in si ga privoščili ob kulinarični specialiteti, h kateri se poda,« pojasni Unterrainerjeva. Nadaljnji vrhunec tega tedna, pove sogovornica, bodo alpske kmečke tržnice: »Neposredno ob smučišču pri kočah bodo lokalni kmetovalci v pokušnjo in naprodaj ponujali svoje lastne izdelke, od kislih do sladkih ter od krepkih do rahlo začinjenih.« Ob nepozabnih kulinaričnih podvigih v lično opremljenih rustikalnih kočah je češnja na smetani večine smučarskih zanesenjakov z dvaintridesetimi kilometri neprekinjenih prog, petimi vrhovi in 6700 metri višinske razlike zagotovo kraljeva tura. Najlepša nagrada smuke za v spominsko knjigo skozi območja Maria Alm, Dienten in Mühlbach je fotografiranje na znamenitem lesenem prestolu Hochkönig. To velja za popolno smučarsko počivališče in nujen postanek številnih smučarjev.