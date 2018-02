Manjše smučišče Kameleon, ki je letošnjo zimo stalo na Novem trgu in na katerem so se lahko otroci brezplačno učili prvih smučarskih zavojev, ni bilo prvo smučišče v prestolnici. Kot je ljubljanske mestne svetnike na ponedeljkovi seji mestnega sveta spomnila mestna svetnica Nove Slovenije (NSi) Mojca Sojar, ima na severovzhodnem delu Ljubljane, na pobočju šentviškega hriba Ljubljana naravno progo. Na njej so se lahko smučarskih veščin učili otroci, v zameno za prostovoljne prispevke pa so smučali tudi številni občani.

Janković: Ni dovo