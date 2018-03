Prekmurske študente in druge goste bosta ponovno združili izvrstna kulinarika in dobra glasba. Dogodek se bo pričel ob 19. uri s tradicionalno večerjo, prekmurskimi kolinami ter bujto repo. Že ob večerji bo gostom zaigrala 5-članska zasedba, ki nastopa pod imenom Prašnati, njeni člani pa vanjo prinašajo izkušnje iz različnih glasbenih zvrsti. S cimbalami, saksofonom, harmoniko, z bobnom in s kontrabasom pričarajo mešanico panonskih in urbanih zvokov z nekoliko kavarniškega ali celo džezovskega pridiha. Čeprav igrajo znane in preverjene skladbe, jim dodajajo tudi ščepec nevsakdanjosti in hudomušnosti.

Za pravo vzdušje bo vseskozi skrbel tudi povezovalec programa, in sicer prekmurski igralec Gorazd Žilavec. Obiskovalce pa bo zabavala tudi maskota Bujte repe »Repko«, s katerim se bodo lahko fotografirali. Program se bo nadaljeval s skupinami Kontrabant, Tabu in Leteći odred. ea