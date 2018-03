Dnevu, posvečenemu ekonomski, politični in socialni enakopravnosti ter dosežkom svojih predhodnic, se rada poklonijo tako mlada dekleta kot ženske v zrelih letih, poročene in samske. Moški na svoj račun pridejo dva dni kasneje, 10. marca, na dan mučenikov, ki zaznamuje spomin na štirideset vojakov, ki se davnega leta 313 niso hoteli odreči krščanski veri in so zato umrli mučeniške smrti.

O tem, kaj menijo o ženskam in moškim posvečenih dnevih ter 25. marcu, neformalnem prazniku vseh mater, so nam zaupali znani slovenski obrazi z različnih področij.

Ditka, pevka »Menim, da je lepo, da obstajata prav posebna dneva, ki nas spomnita na to, kako pomembno vlogo imajo v svetu ženske kot žene, dekleta, prijateljice in matere. V vsakodnevni gneči in hitrem tempu življenja o tem niti ne razmišljamo, ob prazniku pa se že podzavestno za trenutek ustavimo in pomislimo »nanjo«. Oba praznika sta mi pri srcu. Prvi izpostavi vlogo vseh žensk, drugi pa vlogo matere. Zavedam se, da je dobra mama vredna največ in odgovorna, da vzgoji dobro bitje, ki se bo znašlo v svetu. Osmega marca posebej ne praznujem, mu pa namenim pozornost, in sicer tako, da svoji mami in sestri podarim malenkost, običajno cvetje. Vedno izrečem čestitke tudi babici in teti. Sama čestitke navadno prejmem od najbližjih. Oče je zelo pozoren in navadno vsako leto obdari svoje punce – torej svojo ženo in hčerki. Za materinski dan običajno tudi sama obdarim svojo mamo z rožico ali kakšno bonboniero. Dneva mučenikov ne praznujemo. Zdi se mi manj poznan in medijsko izpostavljen praznik. Vseeno pa se mi zdi prav, da imajo tudi moški svoj praznik, le samo poimenovanje praznika se mi zdi rahlo ironično. Mučeniki? Ženske so precej večje mučenice glede na številne vloge, ki jih imajo v svetu.« Foto: Rok Tržan

Anja Petrovčič, izvršna direktorica Propiarja »Oba praznika lahko služita kot priročen opomnik za stvari, ki bi jih pravzaprav morali spoštovati vsak dan. 8. marec je žal izgubil na svojem pomenu, saj je v večji meri osredotočen zgolj na podarjanje cvetja, ki je brez prave vsebine, medtem ko je v svojem času in prostoru igral povsem drugačno ter bistveno večjo vlogo. Še vedno pa ostaja pomemben z vidika zgodovinskega spomina, saj nas opozarja, da je s pravo mero odločnosti mogoče doseči velike družbene spremembe. Kar se tiče materinskega dneva, pa je absolutno premalo, da je mamam posvečen zgolj en dan v letu. Praznujem samo dan žena, saj imamo družinsko tradicijo, da si za 8. marec ženske iz vseh treh generacij vzamemo čas zase in se skupaj odpravimo na večerjo, moški pa ostanejo doma. Zdi se mi dobrodošlo, da nas vsaj en dan v letu spomni, kakšno je bilo življenje naših prednic ter kako se številnim ženskam (in tudi moškim) po svetu še vedno ne priznava najosnovnejših pravic. S tega vidika sem hvaležna, da živim v Sloveniji v 21. stoletju in ne drugje, kjer enakopravnost ni umevna, kaj šele samoumevna. Čestitk za dan žena ne jemljem resno, pošiljateljev za materinski dan pa še nimam ustvarjenih. Se pa spomnim, da mi je v otroštvu materinski dan predstavljal prav poseben dogodek, saj sem vsako leto več dni vnaprej načrtovala, kako bom prijetno presenetila svojo mamo. Danes, ko ji zjutraj zelo težko dostavim sveže kuhano kavo v posteljo, pa se nanjo vedno spomnim vsaj s čestitko. Dan mučenikov? Ne morem reči, da ga ravno praznujem, vendar pa vsako leto mine v nekoliko šaljivejšem in hudomušnejšem duhu.«

Boštjan Trilar, župan mestne občine Kranj »Osebno razlik med spoloma ne delam, bolj cenim kompetence posameznika in tega se držim tudi v delovnem okolju. Četudi je v naši mestni upravi na vodilnih položajih znatno več sodelavk, se bolj kot uravnoteženo zastopanost po spolu trudimo ohranjati zdravo delovno in vzpodbudno okolje, kjer vlada pozitivna klima in kjer je vsak prepoznan, predvsem pa slišan. Svetovni dan žena je zagotovo priložnost, da se vsaj enkrat na leto bolj poglobljeno posvetimo misli o mestu in vlogi žensk v družbi, družini in okolju, v katerem živimo. Ob 8. marcu sodelavci namenimo manjšo pozornost našim sodelavkam, one pa to navado izkoristijo na dan mučenikov. Letos bomo »praznovali skupaj«, predvsem z mislijo na zdravje, ki je predpogoj za dobro vzdušje in uspešno delovno okolje. Zato smo se odločili za manjšo pozornost kot opomnik na vrednoto, na katero v vse hitrejšem tempu življenja prepogosto pozabimo. Če bi vseeno kaj izdal, naj dodam, da je povezana s polno mero vitaminov. Osebno si želim, da se majhnih pozornosti ne bi posluževali le v tistih nekaj določenih dnevih na leto, temveč skozi vse leto. Večkrat.«