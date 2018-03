Valentina Petrenko je ruska senatorka, ki predstavlja sibirsko republiko Hakazija. Uporabniki spletnih družbenih omrežij tekmujejo, kdo bo našel najboljši približek animiranega ali filmskega lika, na katerega spominja z rahlo kvadratasto in skodrano frizuro. Tako po mnenju mnogih spominja na Marge Simpson, zlobneža iz filmov o James Bondu ali lik iz serije Star Trek. A četudi se mnenja o tem, kateremu od njih je najbolj podobna, razlikujejo, so si vsi skupni v eni stvari – da je njena pričeska »najboljše odkritje tedna«.

I don't know anything about Valentina Petrenko except that I think I'm going to take a picture of her to the barber for my next haircut. pic.twitter.com/mtATgddCbX