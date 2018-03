V Pekingu se je danes začelo dvotedensko zasedanje kitajskega ljudskega kongresa (parlamenta), na katerem je običajno največ pozornosti na začetku namenjene govoru premierja o stanju v državi z napovedjo ekonomskih smernic za prihodnje leto. Toda letos je drugače. Daleč v ospredju zanimanja je napovedana sprememba ustave, ki bo predsedniku Xi Jinpingu omogočila, da na oblasti ostane tudi po koncu drugega mandata leta 2023.

Odkar so v Pekingu pred desetimi dnevi napovedali ukinitev ustavne omejitve na služenje največ dveh predsedniških mandatov, se v tujini vrstijo ugibanja, ali bo Kitajska pod Xijem krenila nazaj na pot kulta osebnosti, kakršnega si je zgradil Mao Cetung, zaradi katerega so po njegovi smrti omejitev mandatov tudi uvedli. Za polemike na to temo ni imuna niti sama Kitajska. Cenzorji so imeli po poročanju CNN veliko dela, da so na družbenih omrežjih blokirali objave, kritične do odprave omejitve. Tako so med drugim onemogočali tekste, ki so vsebovali besedo »nesmrtnost«, besedno zvezo »zasesti prestol« ter celo samo črko N, domnevno zato, da je ne bi uporabljali v matematični enačbi N > 2.

Ni pa čisto jasno, zakaj ustavo sploh spreminjati. Xi bi namreč lahko ostal kitajski voditelj drugače – obdržal bi položaja šefa komunistične partije in tudi voditelja osrednje vojaške komisije, za katera ni omejitve števila mandatov, na predsedniški položaj pa imenoval nekoga, ki bi funkcijo opravljal le ceremonialno. Takšno prakso je Kitajska v preteklosti že imela. Res pa je, da so bile zadnja desetletja omenjene tri najvišje funkcije vedno združene v eni osebi. Prav na to se v Pekingu sklicujejo ob pojasnjevanju odprave omejitve predsedniških mandatov, rekoč, da želijo pogoje ob vseh treh funkcijah izenačiti.

Na tokratnem zasedanju bo 3000 delegatov Xiju tudi formalno podelilo drugi predsedniški mandat ter v ustavo zapisalo njegovo politično misel o socializmu s kitajskimi značilnostmi.