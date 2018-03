Vremenske razmere so okrnile tudi 21. krog v prvi slovenski nogometni ligi. Prestavljanje tekem je postalo stalnica na začetku spomladanskega dela prvenstva, saj je nogometna zveza na april preložila tudi obračun med Krškim in Triglavom. Danes se bodo na prvi uradni tekmi v letu 2018 predstavile Domžale, ki se bodo v Novi Gorici pomerile z Ankaranom, Maribor pa bo v Ljudskem vrtu gostil Rudarja. Jutri bosta še tekmi Celje – Gorica in Olimpija – Aluminij.

ANKARAN – DOMŽALE (v N. Gorici)danes ob 14. uri, sodnik: Žnidaršič Prva spomladanska tekma v Dravogradu je ponovno prestavljena na pravo pomlad. Pravzaprav se je scenarij, ki se je zgodil včeraj popoldne, napovedoval več dni, ko je bilo jasno, da zima še ne bo popustila. Ob neprijetnih obetih, da bo prestavljena še ena tekma uvoda v odločilni del sezone in da se bo kdo že začel spraševati, kaj te spremembe pomenijo za regularnost prvenstva, se je vendarle zgodil svetel preblisk: Ankarančani bodo tudi tretjo spomladansko tekmo odigrali na Primorskem. Če smo se ob prejšnjih dveh tekmah v Ajdovščini in Novi Gorici spraševali, kaj vse se je moralo poklopiti »v ozadju«, da so dobili zeleno luč za igranje bližje domu, je tokrat jasno, da so si za ta korak prizadevali tudi v Domžalah. Razlog je zelo razumljiv: Domžalčani po zimskem premoru še niso odigrali nobene tekme in v vseh pogledih je zanje zelo pomembno, da vendarle vstopijo v tekmovalni ritem. Ankarančani so se zagotovo toliko bolj potrudili z iskanjem še ene alternative Dravogradu, ker želijo nadgraditi uspešen februarski start, ki jim je prinesel štiri točke in stik z rešilnim devetim mestom. Naš namig: 2. Verjetni postavi – Ankaran: Paal, Humar, Badžim, Pahor, Mate, Romero, Burkić, Suljić, Nkama, Santos, Bordon. Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi, Alvir, Bizjak, Kirm, Ibričić.